Инсайдер: следующую Battlefield хотят сделать героическим шутером в стиле Overwatch

Следующую Battlefield хотят сделать героическим шутером в стиле Overwatch, утверждает известный инсайдер Том Хендерсон.
По его данным, система специалистов из Battlefield 2042 лишь шаг к запланированному переходу к полноценным героям. Причём изначально в «2042» хотели сделать полноценный героев с режимом королевской битвы (это как раз видно по Hazard Zone), однако от идеи быстро отказались.
В процессе создания Battlefield 2042 от многих радикальных идей отказались довольно рано, однако серия явно движется в этом направлении.
Вместе с этим Хендерсон отметил, что в EA планируют исправить всё в Battlefield 2042 — к сожалению, при этом поклонники и первые игроки выступают эдакими тестерами, от мнения которых во многом отталкиваются при планирования дальнейшей поддержки шутера.
Имейте уважение и сообщайте о багах, тогда игру исправят намного быстрее.
Battlefield 2042 вышла 19 ноября и очень не понравилась ни критикам, ни поклонникам — у неё худшие отзывы в истории франшизы. При этом онлайн игры достаточно быстро упал, хотя достаточно много людей ещё играют. На днях вышел крупнейший патч со множеством исправлений.
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