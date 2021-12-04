Rockstar дарит оригинальные GTA 3, Vice City и San Andreas, но с рядом условий

Rockstar объявила о начале раздачи оригинальных GTA 3, Vice City и San Andreas покупателям The Definitive Edition, но только на ПК в Rockstar Games Launcher. Обладатели GTA: The Trilogy — The Definitive Edition на консолях оригиналы не получат.
Владельцам GTA: The Definitive Edition уже должны обнаружить оригиналы в библиотеке Social Club. Отдельно классику приобрести нельзя, но до 1 июля 2022 года при покупке ремастеров в сервисе Rockstar на ПК можно получить оригинальные GTA 3, Vice Vity и San Andreas.
Rockstar не объяснила, почему раздача ведётся только на ПК. Также пока не ясно, в каком качестве вернутся оригиналы. Ранее они запускались с рядом технических проблем, которые устранялись патчами фанатов.
Компания отметила, что оригинальные версии раздаются только при покупке ремастеров в RGL. Приобретение обновлённых боевиков на сторонних площадках или на консолях исключает участие в акции. Если игрок вернёт GTA: The Trilogy — The Definitive Edition, то и классические версии пропадут из библиотеки. Пользователи, которые уже владели оригиналами до покупки ремастеров, никаких бонусов не получат.
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