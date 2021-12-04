Хидео Кодзима объявил о создании «эпатажных игр»

Геймдизайнер Metal Gear Solid и Death Stranding Хидео Кодзима объявил, что его студия Kojima Productions уже работает над несколькими крупнобюджетными проектами — «это будут полностью новые и эпатажные игры».

После выхода Death Stranding прошло уже два года, однако мы до сих пор даже не представляем, каким предстанет следующее произведение японского маэстро. Это особенно странно, учитывая, как рано анонсировали Death Stranding (полгода после формирования студии) или Silent Hills (около года препродакшена).

Однако, как уже сообщали СМИ, после Death Stranding несколько издателей успели отменить игры Кодзимы — переговоры шли как минимум с Google, Microsoft и Sony. Первая точно отменила эпизодический хоррор, тогда как планы с двумя другими неизвестны.

В любом случае ждём — Кодзима только на одной рекламе умудряется создать ощущение праздника и настоящего события, с чем справляются совсем немногие. Сейчас студия ищет примерно 30 специалистов на различные должности.

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