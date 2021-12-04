DICE отреагировала на слитые рождественские облики в Battlefield 2042

Недавно появились кадры с новогодними косметическими предметами Battlefield 2042, среди которых костюм Санты и яркие облики танков. Многие посчитали их неуместными для военного шутера, на что DICE уже отреагировала.

Разработка игры-сервиса требует, что бы мы создавали контент на месяцы вперёд. У нас есть рождественские облики, но мы не планируем использовать их на грядущих праздниках. Сейчас у нас другие приоритеты. Мы также создаём косметические предметы для режима Portal, чтобы игроки смогли реализовать больше фантазий на специальных мероприятиях.

Также разработчики отметили, что на следующей неделе появятся новые облики оружия, которые можно будет получить за выполнение еженедельных миссий.

Фото: DICE

Фото: DICE

Battlefield 2042 вышла 19 ноября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. В сервисе Steam шутер уже потерял более 70% игроков.

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