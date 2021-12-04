Геймдиректор Apex Legends Чад Гренье покинул Respawn после 11 лет работы

Сооснователь Respawn и геймдиректор Apex Legends Чат Гренье покинул студию после 11 лет работы. Он поблагодарил сообщество королевской битвы за поддержку и заверил, что оставляет игру в надёжных руках.

Новым творческим руководителем Apex Legends станет Стивен Феррейра, который присоединился к Respawn в июле 2019 года и руководил половиной команды. По словам Гренье, у разработчиков есть многолетний план по развитию королевской битвы и вселенной.

Гренье поблагодарил фанатов Apex Legends, без которых невозможно было бы создать значимую вселенную. Чем разработчик займётся дальше, пока неизвестно, однако он сообщил, что планирует использовать полученный опыт для новых проектов.

Гренье работал вместе с Винсом Зампеллой над вселенными Titanfall и Apex Legends, а ранее — над серией Call of Duty до Modern Warfare 2 включительно.

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