Журналисты США приплели GTA и Fallout к инциденту со стрельбой в оксфордской школе

Американское издание Inside Edition выпустило сюжет о стрельбе в оксфордской школе, при которой погибли 4 учащихся. Журналисты частично обвинили в трагедии Fallout и другие жестокие игры.
30 ноября 15-летний Итан Крамбли открыл огонь из пистолета, который за несколько дней до этого купил его отец. Как сообщает Inside Edition, перед трагедией подросток в «Инстаграме» частично процитировал Fallout 4.
Теперь я — смерть, разрушитель миров. Увидимся завтра, Оксфорд.
Также журналисты показали ролик, который сделал Итан Крамбли за несколько лет до расстрела в Оксфорде. В нём подросток показывает свою коллекцию игр для Xbox 360, среди которых GTA 4, Battlefield 4 и Injustice. В сюжете такой набор назвали «коллекцией жестоких видеоигр».
Цитату, которую написал Крамбли в «Инстаграме», приписывают «отцу атомной бомбы» Роберту Оппенгеймеру, который в свою очередь процитировал древнеиндийскую Бхагавадгиту. Однако в сюжете Inside Edition об этом не упоминается и вина в той или иной степени возлагается на видеоигры.
Итан Крамбли будет осуждён как совершеннолетний по обвинению в терроризме и убийствах первой степени. Подросток свою вину не признаёт. Родителей стрелка обвиняют в непредумышленном убийстве из-за игнорирования подозрительного поведения сына.
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