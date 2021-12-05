Fortnite отключили после финала второй главы

Вторая глава Fortnite завершилась мощным событием «Финал», после которого остров королевской битвы в буквальном смысле перевернули. Вместе с этим игру отправили на профилактику.
Подобное было после окончания первой главы батл-рояля — тогда мир затянуло в чёрную дыру и игра была недоступна несколько суток, после чего произошёл масштабный перезапуск с множеством нововведений. На этот раз никакой червоточины нет — просто герои потеряли сознание и плывут где-то в океане.
Следить за развитием событий можно на трансляции Epic Games. До сих пор неизвестно, сколько продлится профилактика серверов — не исключено, что на это вновь уйдут дни.
Официально разработчики ещё не представили третью главу, но утёк трейлер боевого пропуска. Из него стало известно, что нововведений ожидается много — игра, похоже, перейдёт на новый движок (Unreal Engine 5), появятся природные катаклизмы в духе Battlefield 2042, а физика разрушаемости станет куда более продвинутой.
Среди новых героев появятся Человек-паук и Маркус Феникс из Gears of War.
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