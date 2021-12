Внезапно вышел трейлер сиквела «Человека-паука: Через вселенные»

Sony совершенно неожиданно показала первый трейлер продолжения мультфильма «Человек-паук: Через вселенные». Видео разделено на два эпизода — первую за долгое время встречу уже повзрослевших Майлза и Гвен, а также экшен-сцену с Пауком 2099.

Вместе с этим Sony объявила, что сиквел разделят на две части. Первая выйдет 27 октября 2022 года, тогда как вторую ещё придётся подождать. Даже примерную дату выхода второй половины ленты не торопятся называть.

Трейлер на русском языке

Забавно, что сейчас фильм не имеет официального названия на русском.

Трейлер на английском языке

Оригинальная лента носила подзаголовок Into the Spider-Verse («Вход в паучью вселенную»), однако в России его перевели как «Через вселенные». И вот выходит сиквел, подзаголовок которого — Across the Spider-Verse, что на русском переводится фактически также, как назвали первую часть три года назад. Скорее всего, впрочем, у нас фильм просто получит двойку в названии.