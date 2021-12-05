Fortnite возвращается! Вышли ролики и патч третьей главы

Epic Games спустя 12 часов после события «Финал» выпустила два трейлера третьей главы Fortnite, а также само обновление. Оно занимает 8 ГБ — по крайней мере, на PS5.
Сейчас игра всё ещё недоступна — после переворота острова персонажи игроков всё ещё плывут посреди океана без сознания. Зато свежие ролики официально раскрыли особенности третьей главы, среди которых:
- продвинутая разрушаемость — упавшее дерево может задеть другие объекты;
- природные катаклизмы вроде торнадо или обильных молний в духе Battlefield 2042;
- полностью новый остров, а среди локаций будет как минимум здание «Дейли Бьюгл» — газеты из вселенной «Человека-паука»;
- новые механики — скольжение, полёты на крюке-кошке и постройка лагеря;
- переход на новый движок — с Unreal Engine 4 на Unreal Engine 5.
В течение сезона игроки смогут получить множество героев — в боевом пропуске появится Человек-паук, а Маркуса Феникса из Gears of War, похоже, позволят купить отдельно в магазине.
Сервера ещё не запустили, но, похоже, это можно ускорить — надо просто чаще использовать хештег #FORTNITEFLIPPED в социальных сетях.
Новая карта
Большая часть острова покрыта снегом.
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