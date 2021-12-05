В Quake впервые добавили режим «Орды»

MachineGames выпустила обновление для ремастера Quake, в котором добавили бесплатные режимы Honey и «Орда» для нескольких игроков.
В режиме «Орды» игрокам предстоит продираться через толпы монстров и зарабатывать ключи, которые разблокируют оружие и предметы. Проходить можно и в одиночку с ботами, и в компании до 4 человек. Прогресс сбрасывается при смерти последнего участника. На каждом третьем этапе команду ждёт босс, а после девятой волны выдают золотой ключ. Он открывает выход, однако группа может остаться и сражаться до смерти.
Honey предлагает игрокам спуститься глубоко под землю. В древних храмах и склепах появился источник болезни, который нужно уничтожить ради спасения мира. Создатели отметили, что для режима использовались популярные среди игроков карты с насыщенной атмосферой. Она создаётся благодаря эффектам вроде тумана.
Кроме того, обновление исправляет ряд ошибок на всех платформах. С выходом патча ремастер Quake появился в магазине Epic Games на ПК.
Обновлённая версия Quake вышла в августе на ПК, PS4 и Xbox One и Nintendo Switch. Ремастер предлагает кооператив или мультиплеер с поддержкой кроссплея, улучшенную графику, разрешение 4K и ранее выпущенные дополнения.
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