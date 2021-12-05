«Как будто не сделали ничего плохого». Игроки не признают хорошие оценки Cyberpunk 2077

После прошлогоднего запуска Cyberpunk 2077 со множеством багов и плохим качеством на консолях мнение игроков об RPG начало меняться. За последнее время игра получила много положительных отзывов в Steam, за что разработчики поблагодарили фанатов. Однако некоторые не понимают, откуда появилось столько хороших оценок, если за год «практически ничего не исправили».

Прошёл почти год, и практически ничего не добавлено. И вот CD Projekt начали хвалить, как будто она уже исправила ИИ, поведение полицейских, качество на PS4 и Xbox One и слабые ролевые элементы. Её хвалят, как будто она не сделала ничего плохого. Они устроили пожар, а после тушения огня их восхваляют как героев? Неудивительно, что теперь мы получили забагованный беспорядок в виде ремастеров GTA и Battlefield 2042.

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Пользователи Reddit отмечают, что за год CD Projekt добавила лишь две куртки, машину и новый облик Джонни Сильверхенда. Ранее разработчики обещали выпустить дополнения и исправленную версию для PS5 и Xbox Series в этом году, однако их перенесли на следующий.

Я играю в Pathfinder: Wrath of the Righteous, которая вышла забагованной в сентябре этого года. После кучи исправлений и пары небольших DLC произошли изменения, которые просило сообщество. Я думаю, что в CDPR происходит ***, если они не могут сделать то же самое за год.

Некоторые пользователи оправдывают польскую студию. По их мнению, разработчики не торопятся, чтобы сделать всё правильно. Таким же образом глава CD Project RED Адам Кичиньский обосновал перенос версий для консолей нынешнего поколения на 2022 год.

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