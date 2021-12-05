Опрос: лучшая игра ноября 2021 года

Ноябрь ожидался довольно громким на релизы, однако практически с каждым возникли те или иные проблемы. На очевидных примерах вроде GTA: The Definitive Edition и Battlefield 2042 останавливаться не будем, однако и у других были свои запинки.

Та же Call of Duty: Vanguard после релиза будто бы сразу пропала с радаров: про неудачную Battlefield 2042 хотя бы продолжают говорить уже которую неделю, а про творение Activision сразу же забыли. Посмотрим, может, новая карта для Call of Duty: Warzone поднимет интерес к шутеру.

Безоговорочно отличной в ноябре получилась лишь Forza Horizon 5 — да, та же самая игра, но это всё ещё лучшая игра в жанре. Ещё у Microsoft был крайне важный выход условно-бесплатного мультиплеера Halo Infinite — тут небольшие проблемы всё же были, но их уже оперативно исправляют.

Давайте же выберем лучшую игру ноября 2021 года!

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