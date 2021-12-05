Вышла первая игра на Unreal Engine 5 — и это Fortnite

Fortnite вернулась к игрокам после события «Финал» и переворота острова. В третьей главе королевская битва представит новые геймплейные возможности, персонажей и локации — и всё это уже на движке Unreal Engine 5.

С переходом на Unreal Engine 5 в Fortnite прокачали разрушаемость и эффекты. Деревья при падении могут задеть и обрушить соседей или другие объекты. Новыми участниками сражений стали погодные аномалии вроде молний и торнадо как в Battlefield 2042.

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Бои стали ещё динамичнее благодаря механикам скольжения и раскачке на крюке-кошке, а также новым предметам и оружию. В спокойные минуты игроки могут разбить лагерь для восстановления здоровья и сохранения лута между матчами.

Большая часть острова теперь покрыта снегом. На нём появились новые локации, среди которых Убежище Семерых и офис «Дейли Бьюгл», в котором работает Питер Паркер. Облик героя доступен в новом боевом пропуске. Также в магазине появился набор с Маркусом Фениксом из Gears of War.

Королевская битва Fortnite доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.

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