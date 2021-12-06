Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Nintendo снизила цены на игры для Switch в России

Nintendo снизила цены на игры для Switch в России
Комментарии

Как и было обещано, Nintendo снизила цены на игры в eShop для Switch. К сожалению, снижение оказалось достаточно скромным — самые дорогие позиции подешевели лишь на 500 рублей, а другие и того меньше.

Вот несколько примеров:

  • The Legend of Zelda: Breath of the Wild — с 6299 до 5799 рублей
  • Super Smash Bros. Ultimate — с 6299 до 5799 рублей
  • Metroid Dread — с 5399 до 4999 рублей
  • Monster Hunter Rise — с 5399 до 4999 рублей
  • Super Mario Odyssey — с 5399 до 4999 рублей
  • The Elder Scrolls 5: Skyrim — с 5399 до 4999 рублей
  • Grand Theft Auto: The Definitive Edition — с 5399 до 4999 рублей
  • Bayonetta 2 — с 4499 до 4149 рублей.

А вот что забавно, так это цены на предзаказы — они остались по прежним более высоким ценам, что заметно по проектам вроде Pokemon Legends: Arceus, Triangle Strategy b Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp/

Если суммировать, то подешевели игры с автоматической региональной ценой по рекомендации Nintendo: что стоило 5399 рублей теперь стоит 4999 рублей, что было за 6299 упало до 5799 рублей.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021