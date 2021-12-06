Nintendo снизила цены на игры для Switch в России
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Как и было обещано, Nintendo снизила цены на игры в eShop для Switch. К сожалению, снижение оказалось достаточно скромным — самые дорогие позиции подешевели лишь на 500 рублей, а другие и того меньше.
Вот несколько примеров:
- The Legend of Zelda: Breath of the Wild — с 6299 до 5799 рублей
- Super Smash Bros. Ultimate — с 6299 до 5799 рублей
- Metroid Dread — с 5399 до 4999 рублей
- Monster Hunter Rise — с 5399 до 4999 рублей
- Super Mario Odyssey — с 5399 до 4999 рублей
- The Elder Scrolls 5: Skyrim — с 5399 до 4999 рублей
- Grand Theft Auto: The Definitive Edition — с 5399 до 4999 рублей
- Bayonetta 2 — с 4499 до 4149 рублей.
А вот что забавно, так это цены на предзаказы — они остались по прежним более высоким ценам, что заметно по проектам вроде Pokemon Legends: Arceus, Triangle Strategy b Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp/
Если суммировать, то подешевели игры с автоматической региональной ценой по рекомендации Nintendo: что стоило 5399 рублей теперь стоит 4999 рублей, что было за 6299 упало до 5799 рублей.
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