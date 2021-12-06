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Icarus, новая игра от создателя DayZ, возглавила еженедельный чарт Steam

Icarus, новая игра от создателя DayZ, возглавила еженедельный чарт Steam
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Выживач в фантастическом сеттинге от Дина Холла — создателя DayZ — под названием Icarus оказался на вершине свежего чарта Steam. Несмотря на отличные продажи, игру раскритиковали пользователи. По их словам, проект страдает от плохой оптимизации, графика не соответствует системным требованиям, а каждое обновление заставляет заново перекачивать всю игру — 59 ГБ.

На втором месте неожиданно оказался шлем виртуальной реальности — Valve Index VR Kit. Возможно, игроки всё-таки решили ознакомиться с Half-Life: Alyx, совсем недавно на проект была большая скидка. Farming Simulator 22 тем временем сместилась на третье место. В топ-10 также попал сюжетный режим Halo: Infinite — Microsoft совсем недавно начала штурмовать нас трейлерами. А плакаты с Мастером Чифом появились даже в Москве.

Чарты с 29 ноября по 5 декабря

  1. Icarus (новинка)
  2. Valve Index VR Kit;
  3. Farming Simulator 22;
  4. Cyberpunk 2077;
  5. Red Dead Redemption 2;
  6. Battlefield 2042;
  7. Destiny 2: The Witch Queen Deluxe + Bungie 30th Anniversary Bundle;
  8. Halo Infinite (кампания);
  9. Forza Horizon 5;
  10. Red Dead Redemption 2.

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