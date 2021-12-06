Icarus, новая игра от создателя DayZ, возглавила еженедельный чарт Steam

Выживач в фантастическом сеттинге от Дина Холла — создателя DayZ — под названием Icarus оказался на вершине свежего чарта Steam. Несмотря на отличные продажи, игру раскритиковали пользователи. По их словам, проект страдает от плохой оптимизации, графика не соответствует системным требованиям, а каждое обновление заставляет заново перекачивать всю игру — 59 ГБ.
На втором месте неожиданно оказался шлем виртуальной реальности — Valve Index VR Kit. Возможно, игроки всё-таки решили ознакомиться с Half-Life: Alyx, совсем недавно на проект была большая скидка. Farming Simulator 22 тем временем сместилась на третье место. В топ-10 также попал сюжетный режим Halo: Infinite — Microsoft совсем недавно начала штурмовать нас трейлерами. А плакаты с Мастером Чифом появились даже в Москве.
Чарты с 29 ноября по 5 декабря
- Icarus (новинка)
- Valve Index VR Kit;
- Farming Simulator 22;
- Cyberpunk 2077;
- Red Dead Redemption 2;
- Battlefield 2042;
- Destiny 2: The Witch Queen Deluxe + Bungie 30th Anniversary Bundle;
- Halo Infinite (кампания);
- Forza Horizon 5;
- Red Dead Redemption 2.
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