Icarus, новая игра от создателя DayZ, возглавила еженедельный чарт Steam

Выживач в фантастическом сеттинге от Дина Холла — создателя DayZ — под названием Icarus оказался на вершине свежего чарта Steam. Несмотря на отличные продажи, игру раскритиковали пользователи. По их словам, проект страдает от плохой оптимизации, графика не соответствует системным требованиям, а каждое обновление заставляет заново перекачивать всю игру — 59 ГБ.

На втором месте неожиданно оказался шлем виртуальной реальности — Valve Index VR Kit. Возможно, игроки всё-таки решили ознакомиться с Half-Life: Alyx, совсем недавно на проект была большая скидка. Farming Simulator 22 тем временем сместилась на третье место. В топ-10 также попал сюжетный режим Halo: Infinite — Microsoft совсем недавно начала штурмовать нас трейлерами. А плакаты с Мастером Чифом появились даже в Москве.

Чарты с 29 ноября по 5 декабря

Icarus (новинка) Valve Index VR Kit; Farming Simulator 22; Cyberpunk 2077; Red Dead Redemption 2; Battlefield 2042; Destiny 2: The Witch Queen Deluxe + Bungie 30th Anniversary Bundle; Halo Infinite (кампания); Forza Horizon 5; Red Dead Redemption 2.

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