Военных предложили обучать на видеоиграх

Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) планирует перенять зарубежный опыт применения игрового искусственного интеллекта для нужд вооружённых сил. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на документальные исследования центра.
В документах сказано, что с помощью применения игрового искусственного интеллекта можно «более эффективно тестировать и оптимизировать военные планы». В первую очередь ИИ поможет определить и быстро устранить особенно слабые места в планировании спецопераций.
В данный момент подобные видеоигровые системы используются для тренировок вооружённых сил США и Великобритании. В первую очередь это касается авиасимуляторов — с помощью них пилоты отрабатывают особенно сложные моменты управления техникой, включая взлёт и посадку самолёта.
По словам продюсера студии Owlcat Games Максима Фомичёва, технологическая возможность использовать ИИ для моделирования реального боя есть. У нейросетей гораздо больше данных, чем у командира на поле боя, как и выше скорость принятия решений. Однако обучение нейросети на видеоиграх не лучшее решение — по мнению Фомичёва, средний компьютер попросту не сможет просчитать действия сотен и тысяч юнитов в битве. Поэтому симуляция будет очень далека от реальных событий.
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