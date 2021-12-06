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Военных предложили обучать на видеоиграх

Военных предложили обучать на видеоиграх
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Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) планирует перенять зарубежный опыт применения игрового искусственного интеллекта для нужд вооружённых сил. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на документальные исследования центра.

В документах сказано, что с помощью применения игрового искусственного интеллекта можно «более эффективно тестировать и оптимизировать военные планы». В первую очередь ИИ поможет определить и быстро устранить особенно слабые места в планировании спецопераций.

В данный момент подобные видеоигровые системы используются для тренировок вооружённых сил США и Великобритании. В первую очередь это касается авиасимуляторов — с помощью них пилоты отрабатывают особенно сложные моменты управления техникой, включая взлёт и посадку самолёта.

По словам продюсера студии Owlcat Games Максима Фомичёва, технологическая возможность использовать ИИ для моделирования реального боя есть. У нейросетей гораздо больше данных, чем у командира на поле боя, как и выше скорость принятия решений. Однако обучение нейросети на видеоиграх не лучшее решение — по мнению Фомичёва, средний компьютер попросту не сможет просчитать действия сотен и тысяч юнитов в битве. Поэтому симуляция будет очень далека от реальных событий.

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