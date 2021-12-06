В Marvel подтвердили, что Сорвиголова один — это Чарли Кокс из сериала Netflix

Глава Marvel Studios Кевин Файги объявил, что если в киновселенной Marvel появится Сорвиголова, то его непременно сыграет Чарли Кокс — исполнитель главной роли в одноимённом сериале Netflix. Об этом Файги рассказал в интервью порталу Cinemablend.

Если мы увидим в нашей вселенной Сорвиголову, то его определённо сыграет Чарли Кокс. Где мы его увидим, как мы его увидим, когда мы его увидим? Это нам ещё предстоит узнать.

Чарли Кокс играл Сорвиголову в сериале Netflix c 2015 по 2018 год. Проект отличался крайней серьёзностью повествования и рейтингом «18+». Сериал был высоко оценён зрителями и критиками, но был совершенно неожиданно закрыт даже для его создателей сразу после выхода третьего сезона.

Тем временем сам Кокс готов вернуться к своей роли. По слухам, персонаж может появиться уже в грядущем фильме «Человек-паук: Нет пути домой», однако актёр эту информацию не подтвердил.

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