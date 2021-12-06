Стартовал второй раунд голосования за Игру года на The Game Awards 2021

Организаторы The Game Awards 2021 запустили второй раунд пользовательского голосования за лучшую игру уходящего года. Теперь проектов всего 10 — вместо ранее выбранных 30.

Голосование продлится до 7 декабря 08:00 мск. Далее запустится финальный раунд, где встретятся 5 кандидатов по результатам текущей битвы.

Список участников второго раунда

Deathloop

Fortnite

Forza Horizon 5

Halo Infinite

It Takes Two

«Стражи Галактики»

Metroid Dread

Psychonauts 2

Ratchet & Clank: Rift Apart

Resident Evil Village.

Пока в лидерах Forza Horizon 5 и It Takes Two, тогда как тройку лидеров закрывает Halo Infinite.

Сама церемония с награждением и анонсами начнётся 10 декабря в 04:00 мск. На мероприятии обещают множество анонсов и приглашённых гостей. Свой музыкальный номер в том числе исполнит известный британский певец Стинг.

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