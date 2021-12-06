Совы и письма из Хогвартса: вышел тизер спецэпизода «Гарри Поттера»

HBO показала новый тизер специального эпизода «Гарри Поттера», в которым снимутся основные актёры франшизы. В нём они получают письма из Хогвартса и отправляются на платформу 9¾, чтобы вновь оказаться в школе чародейства и волшебства.

В спецэпизоде актёры расскажут о процессе создания «Гарри Поттера и Философского камня», поделятся забавными историями, а также побывают в оригинальных декорациях школьного замка. В выпуске примут участие все основные артисты франшизы, включая Дэниела Рэдклиффа, Эмму Уотсон и Руперта Гринта.

Новость по теме На HBO выйдет спецэпизод «Гарри Поттера» с Дэниелом Рэдклиффом и Эммой Уотсон

Новогодний спецэпизод выйдет 1 января 2022 года в сервисе HBO Max.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!