Человек-паук в бесплатной Fortnite сделан лучше, чем в платных «Мстителях»

5 декабря в Fortnite стартовала третья глава. В течение неё игроки могут управлять героями разных вселенных — в том числе Человеком-пауком. Пользователи обратили внимание, что Паркер довольно неплохо реализован в бесплатной Fortnite, и тут же принялись сравнивать его реализацию с платными «Мстителями».
Результат оказался неутешительным для игры Square Enix.
Каким-то образом Epic Games удалось сделать анимации более плавными и естественными, а сам Паучок может летать на бо́льшой высоте. И это при том, что авторы «Мстителей» использовали наработки Marvel's Spider-Man — эксклюзива консолей PlayStation от Insomniac Games. Неясно, с чем связана такая большая разница.
По словам Epic Games, это далеко не последний кроссовер со вселенной Marvel. Ранее в Fortnite также появлялись Чёрная Пантера, Капитан Марвел и Таскмастер.
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