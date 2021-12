Ник Офферман появится в сериале по The Last of Us

Мюррей Бартлетт дал интервью изданию The Guardian, в котором раскрыл одну деталь сериала по The Last of Us. В шоу сыграл актёр Ник Офферман, который получил известность благодаря сериалу «Парки и зоны отдыха».

Роль Оффермана осталась нераскрытой, однако Бартлетт отметил, что именно с его персонажем было снято больше всего сцен. Сам Мюррей сыграл в сериале Фрэнка, который жил в городе и находился в постоянном контакте с Биллом.

Возможно, роль Ника Оффермана продержится в секрете до самой премьеры, если актёр сам не раскроет, какого персонажа играет. Постановщиками сериала выступили Кантемир Балагов, Нил Дракманн, Крейг Мазин, Питер Хоар и Ясмила Жбанич. В главных ролях: Педро Паскаль (Джоэль), Белла Рамзи (Элли), Габриэль Луна (Томми) и Анна Торв (Тесс).



Премьера сериала состоится в 2022 году на стриминговом сервисе HBO Max.

