«Ведьмак 3», GTA и Postal 2: Макс +100500 рассказал о своих любимых играх

Популярный блогер Максим Голополосов, ведущий передачи +100500, рассказал о своих самых любимых играх. В списке оказались как проекты конца 90-х, так и свежие релизы.
В первую очередь Голополосов отметил парочку старых игр: Contra: Hard Corps и Sonic Adventure 2. Он обожал эти игры в детстве, а Contra прошёл с другом не один раз. В топ также попали GTA: San Andreas, Postal 2 и Psychonauts. Своей любимой игрой Максим называет «Ведьмак 3: Дикая Охота» — и с этим согласны многие игроки по всему миру.
Любимые игры Макса +100500:
- «Ведьмак 3: Дикая Охота»
- Psychonauts
- GTA: San Andreas
- Postal 2
- Prince of Persia: Warrior Within
- Sonic Adventure 2
- Contra: Hard Corps
Также Голополосов отдельно отметил другие проекты. В первую очередь он похвалил Half-Life: Alyx и назвал её «совершенно другим игровым опытом». Макс отметил и Cyberpunk 2077 — по его мнению, игру запомнят строго в положительном ключе.
В конце ролика гость рассказал о важности демоверсий в индустрии. Например, именно благодаря короткому кусочку психологического шутера F.E.A.R. он решил приобрести игру, и Макс очень рад, что тенденция на демо возвращается.
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