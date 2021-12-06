Это катастрофа. Как прошли продажи PS5 на Ozon?

Вчера магазин Ozon объявил о планах сегодня продать новую партию PlayStation 5, однако в итоге продажи оказались совершенно невнятными. Мы следили за развитием ситуации.

Изначально старт ожидался в 12:00 мск: некоторым удалось оформить и оплатить заказы, но уже через 20-30 минут неожиданно пришли отмены без каких-либо причин. При этом на самой странице время перенесли на полтора часа — на 13:30 мск. Всё это время шёл обратный отсчёт, который попросту сломан. Больше часа он никак не может отсчитать последние 12 минут.

При этом на страницах каждого комплекта консоли появилась возможность добавить продукт в корзину. Там, правда, уже сообщалось, что товар закончился — все четыре бандла разом. При этом даже спустя 40 минут на странице каждого из них есть возможность добавить любой в корзину. Бесконечный цикл.

На самой странице закрытой продажи всё ещё указано время начала (13:30) и идёт обратный отсчёт — на момент выпуска новости ему ещё осталось 9 минут и 56 секунд. За час до этого было примерно 12 минут. Так и неизвестно, смог ли хоть кто-то купить консоль. Какая же катастрофа.

Сегодня, кстати, магазин «М.Видео» должен начать рассылку писем с приглашением приобрести консоль среди постоянных покупателей, у которых ещё нет своей PS5.

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