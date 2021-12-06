В GTA: The Definitve Edition нашли «смертельный» баг

С каждым днём в GTA: The Trilogy — The Definitive Edition пользователи находят всё более странные баги. Так, пользователь под ником Jorin0L поделился «смертельной» ошибкой — во время гонки в GTA: Vice City Томми Версетти почему-то просто умирает.
Судя по счётчику жизней, главный герой как будто постепенно теряет жизни. Именно с такой скоростью понижается здоровье, когда Томми тонет в воде. Скорее всего, это очередной баг игровой логики в трилогии. Ранее о похожей ситуации говорили на примере GTA: San Andreas, где во время столкновения с конусом у СиДжея почему-то отнимались патроны из оружия.
Из-за подобной ошибки гонки в Vice City становятся полностью непроходимы, однако по какой-то причине баг возникает далеко не всегда. Ранее авторы GTA: The Trilogy — The Definitive Edition выпустили патч 1.03 с сотней исправлений. Вполне возможно, что баг со смертельной гонкой возник именно в результате исправления другой ошибки.
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