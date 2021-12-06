Подарки, усиления и новогодний Ангар. Детали события в World of Tanks со Шварценеггером
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Неделю назад Wargaming анонсировала ивент «Новогоднее наступление» для World of Tanks, в котором примет участие сам Арнольд Шварценеггер. Сегодня же появились описание и детали события. Игроков ждут тематические подарки и праздничная атмосфера.
Детали ивента «Новогоднее наступление»
- В ходе события игрокам будут доступны различные задания от Арнольда Шварценеггера. За их выполнение полагаются награды: малые коробки, эксклюзивный 2D-стиль и сам Шварценеггер в качестве командира.
- Новый день — новая задача. Всего Арнольд Шварценеггер предложит игрокам 32 задания с различными наградами.
- В малых коробках можно будет найти осколки, из которых появится возможность создавать украшения. Кстати, по сравнению с 2020-м украшения этого ивента не будут разделяться по уровням.
- Помимо простых, мелких украшений, будут и большие, которые усилят технику и дадут бонус.
- Игроки смогут отправлять подарки своим друзьям с помощью праздничных марок. Малые коробки можно посылать один раз в день.
- Вся техника в новогодних слотах будет получать бонус к опыту и максимальный бонус к кредитам.
- Изменится внешний вид Ангара. Он будет тематически украшен, а игроки получат подарок — CONVERT. MEDIUM TANK T3.
- У игроков появится шкала с атмосферой праздника. По ходу её заполнения пользователи получат различные награды. Среди них: фрагменты уникальных чертежей, учебные руководства и заряды для антиповторителя.
- Специально для новогоднего события авторы подготовили множество музыкальных треков с духом праздника. Композиции будут проигрываться в игре.
«Новогоднее наступление» пройдёт с 9 декабря 2021 года по 10 января 2022-го.
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