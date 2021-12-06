Создатели Halo Infinite боялись повторить судьбу Anthem

В начале 2019 года вышла Anthem. Игра оказалось провальной — игроки и критики разнесли экшен в пух и прах, а сама EA позже и вовсе отменила планы по поддержке вселенной. По словам журналиста Джейсона Шрайера, судьбу Anthem боялись повторить авторы Halo Infinite.

Шрайер подчеркнул, что после его большой статьи о проблемах Anthem разработчики шутера осознавали, что тоже могут провалиться. По словам журналиста, в итоге может получиться либо Anthem, либо God of War (2018). Иными словами, всё зависит не только от удачи, но и от самих авторов.

343 Industries может выдохнуть, поскольку 6 декабря появились оценки Halo Infinite. В основном критики отзываются об игре положительно. Отметили интересный геймплей и новый гаджет — крюк-кошку. Однако досталось сюжету и открытому миру. Повторить успех перезапуска God of War также не вышло.

Релиз мультиплеера Infinite состоялся 15 ноября, а сюжетная часть выйдет уже 8 декабря на ПК, Xbox One и Xbox Series.

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