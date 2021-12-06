Игрок пролетел через всю карту в Halo Infinite благодаря смекалке

Игроки любят находить в играх различные глитчи или возможности для необычного прохождения и других элементов геймплея. Австралийский блогер под ником Mint Blitz проявил смекалку и пролетел через всю карту в Halo Infinite.
Ютубер выложил небольшой видеоролик. В нём можно увидеть, как блогер запустил в воздух машину с помощью гравитационного молота, прицепился к нему крюком-кошкой, пролетел через карту и спокойно приземлился на башне. По словам игрока, пройденный путь составил три километра.
Mint Blitz рассказал, что потратил на реализацию около 20 минут. Многие игроки в комментариях удивились такому способу исследования карты. Также шутили, что Halo Infinite станет идеальной игрой для спидраннеров.
Релиз сюжетной части Halo Infinite состоится 8 декабря на ПК, Xbox One и Xbox Series. Сегодня шутер получил первые оценки — в основном положительные. Наш обзор можно почитать по ссылке.
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