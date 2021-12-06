Анонс «Матрицы: Пробуждение» — интерактивной рекламы фильма «Матрица: Воскрешение»

Без какого-либо объявления на PlayStation 5 и Xbox Series началась предзагрузка интерактивного приложения «Матрица: Пробуждение» (весит 25 ГБ), впервые о котором стало известно на прошлой неделе благодаря утечке из базы данных.
В описании отмечается, что проект создал при помощи команды фильма «Матрица: Воскрешение», включая режиссёра Лану Вачовски, актёров Киану Ривза и Кэрри-Энн Мос, Epic Games и других партнёров.
Приготовьтесь заглянуть в будущее интерактивного повествования и развлечений с Unreal Engine 5 в этой бесплатной кинематографической демонстрации, расширяющей границы возможного с помощью технологий реального времени.
В тизере Киану Ривз ставит реальность под сомнение — похоже, это не сам актёр, а его модель на движке.
Запустить приложение, похоже, позволят только в пятницу после The Game Awards 2021. Церемония начнётся 10 декабря в 04:00 мск. Сегодня же, кстати, ожидается второй трейлер «Матрицы: Воскрешение», тогда как премьера фильма состоится уже 16 декабря.
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