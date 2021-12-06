Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Как обхитрить врагов? Создатели Horizon Forbidden West раскрывают секреты

Как обхитрить врагов? Создатели Horizon Forbidden West раскрывают секреты
Комментарии

Студия Guerrilla Games раскрыла подробности боевой системы и врагов в предстоящей Horizon Forbidden West. У игроков обширная свобода для действий как при скрытной игре, так и в открытом противостоянии.

По словам разработчиков, у Элой много инструментов, с помощью которых можно реализовать разные тактики и сражаться с превосходящими в силе и размере противниками. В сиквеле игрокам предстоит освоить боевые навыки и устранять врагов различными способами, которые подходят под разные стили прохождения.

Большое внимание уделили анимациям Элой и врагов. Разработчиком было важно передать, что героиня набралась опыта после Horizon Zero Dawn. Она стала более проворна, но при лазании и подтягиваниях будет передаваться напряжение благодаря анимациям. Врагов же наделили различными позами и движениями, которых дадут понять их намерения и вовремя среагировать.

Улучшению боевой системы способствовал продвинутый ИИ врагов. Они смогут преодолевать различные препятствия, прыгать и лазать, чтобы перехитрить Элой. Некоторые машины в Horizon Forbidden West смогут преследовать героиню и под водой. Такие враги способны нырять и выныривать вместе с попыткой нанести урон.

Во время стелса можно выйти из боя и скрыться. Враги начнут искать героиню и переговариваться между собой. Лидер будет раздавать указания остальным, что позволит игроку спланировать свои действия (привет, F.E.A.R.!). Каждое действие или враг в Horizon Forbidden West наделены уникальными звуками, что также поможет обнаружить источник опасности и подстроиться под него.

В Horizon Forbidden West появится различные фракции людей. Разработчики старались сделать бои с ними настолько же увлекательными, как и с машинами. У людей несколько классов с разными навыками и поведением в зависимости от места в иерархии. Для эффективного устранения разных типов врагов предстоит вовремя переключаться между ближним и дальним боем, чтобы правильно заканчивать комбинации.

Новость по теме
Взаимодействие с NPC, уникальные анимации и поведение — поселения в Horizon Forbidden West

Horizon Forbidden West выйдет 18 февраля 2022 года на PS4 и PS5.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021