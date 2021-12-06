Как обхитрить врагов? Создатели Horizon Forbidden West раскрывают секреты

Студия Guerrilla Games раскрыла подробности боевой системы и врагов в предстоящей Horizon Forbidden West. У игроков обширная свобода для действий как при скрытной игре, так и в открытом противостоянии.

По словам разработчиков, у Элой много инструментов, с помощью которых можно реализовать разные тактики и сражаться с превосходящими в силе и размере противниками. В сиквеле игрокам предстоит освоить боевые навыки и устранять врагов различными способами, которые подходят под разные стили прохождения.

Большое внимание уделили анимациям Элой и врагов. Разработчиком было важно передать, что героиня набралась опыта после Horizon Zero Dawn. Она стала более проворна, но при лазании и подтягиваниях будет передаваться напряжение благодаря анимациям. Врагов же наделили различными позами и движениями, которых дадут понять их намерения и вовремя среагировать.

Улучшению боевой системы способствовал продвинутый ИИ врагов. Они смогут преодолевать различные препятствия, прыгать и лазать, чтобы перехитрить Элой. Некоторые машины в Horizon Forbidden West смогут преследовать героиню и под водой. Такие враги способны нырять и выныривать вместе с попыткой нанести урон.

Во время стелса можно выйти из боя и скрыться. Враги начнут искать героиню и переговариваться между собой. Лидер будет раздавать указания остальным, что позволит игроку спланировать свои действия (привет, F.E.A.R.!). Каждое действие или враг в Horizon Forbidden West наделены уникальными звуками, что также поможет обнаружить источник опасности и подстроиться под него.

В Horizon Forbidden West появится различные фракции людей. Разработчики старались сделать бои с ними настолько же увлекательными, как и с машинами. У людей несколько классов с разными навыками и поведением в зависимости от места в иерархии. Для эффективного устранения разных типов врагов предстоит вовремя переключаться между ближним и дальним боем, чтобы правильно заканчивать комбинации.

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Horizon Forbidden West выйдет 18 февраля 2022 года на PS4 и PS5.

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