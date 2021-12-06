В игру «Человек-паук» добавят два костюма из фильма «Нет пути домой»

Insomniac подготовила приятный подарок для поклонников «Человека-паука» — уже 10 декабря разработчики добавят в ремастер первой части для PlayStation 5 пару костюмов по мотивам грядущего фильма «Человек-паук: Нет пути домой».

Первый костюм вы видите выше, а второй — магический благодаря страниями Доктора Стрэнджа — ниже.

Взглянуть на оба наряда в действии можно в свежем ролике ультимативного издания «Человека-паука: Майлз Моралес», куда и входит обновлённая версия оригинала для новой консоли Sony. К сожалению, никакой информации о выпуске костюмов для PS4 не сообщают.

Премьера фильма «Человек-паук: Нет пути домой» состоится 15 декабря.

«Человек-паук» вышел в 2018 году на PlayStation 4, оказавшись чуть ли не главным хитом игрового подразделения Sony. Спустя два года к выпуску PS5 разработчики подготовили спин-офф про Майлза Моралеса, вместе с которым сделали ремастер первой части.

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