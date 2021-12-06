Новый протест в Activision может повредить Call of Duty: Warzone

Пару дней назад стало известно, что тестировщикам Call of Duty из студии Raven Software вместо обещанного повышения зарплат вообще уволят. Это возмутило их коллег и те хотят устроить протест.
По словам журналиста Джейсона Шрайера, в забастовке примут участие около 40 тестеров. Протестующие своими действиями хотят добиться, чтобы сокращённых сотрудников взяли в штат и всё же повысили зарплату. По словам некоторых тестеров, увольнения могут плохо сказаться на Call of Duty: Warzone.
Расторжение контрактов с эффективными работниками может плохо сказаться на игре и студии. Это всё лишь во благо Raven Software.
По словам представителей Activision Blizzard, она планирует перевести около 500 сотрудников в штат. Из-за таких изменений придётся уволить 20 человек, однако это будет сделано ради новых работников. 2021 год явно не лучшее время для Activision Blizzard — буквально скандал за скандалом.
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