«Я помню правду»: вышел второй трейлер «Матрицы: Воскрешение»

Warner Bros. опубликовала второй трейлер грядущей 16 декабря «Матрицы: Воскрешение», который показывает куда больше интересных связок продолжения с оригинальной трилогией. Возможно, от просмотра стоит воздержаться.
Трейлер на русском языке
В фильме всё вернулось в матрицу — существуют реальный и виртуальный миры. Каким-то образом после финала «Матрицы: Революция» Нео вновь оказался заложником цифровой сущности. Герою придётся вспомнить всю правду и в очередной раз остановить виртуальную машину.
Трейлер на английском языке
Пару часов назад анонсировали также интерактивное приложение «Матрица: Пробуждение» для PS5 и Xbox Series. Его уже можно скачать, но запустить его дадут только в пятницу утром.
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