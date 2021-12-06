«Я помню правду»: вышел второй трейлер «Матрицы: Воскрешение»

Warner Bros. опубликовала второй трейлер грядущей 16 декабря «Матрицы: Воскрешение», который показывает куда больше интересных связок продолжения с оригинальной трилогией. Возможно, от просмотра стоит воздержаться.

Трейлер на русском языке

В фильме всё вернулось в матрицу — существуют реальный и виртуальный миры. Каким-то образом после финала «Матрицы: Революция» Нео вновь оказался заложником цифровой сущности. Герою придётся вспомнить всю правду и в очередной раз остановить виртуальную машину.

Разумеется, Нео уже знает, что ему предстоит сделать. Однако он ещё не знает, что Матрица стала сильнее, безопаснее и опаснее. Дежавю!

Трейлер на английском языке

Пару часов назад анонсировали также интерактивное приложение «Матрица: Пробуждение» для PS5 и Xbox Series. Его уже можно скачать, но запустить его дадут только в пятницу утром.

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