В трейлере Call of Duty: Warzone Pacific показали битвы на самолётах

Создатели Call of Duty: Warzone представили трейлер запуска новой тихоокеанской карты «Кальдера» и первого сезона вместе с Vanguard. В четверг, 9 декабря, в бесплатной королевской битве появятся новый режим с битвой на самолётах и катерах, оружие и гаджеты.
С запуском Warzone Pacific в королевской битве обновят ГУЛАГ. Попавшие туда игроки могут вернуться с набором оружия, который они получили для дуэли. Разработчики также уберут перк «Убойная сила» и ослабят «Мёртвую тишь».
На Кальдере будет много зон с мелководьем, которое поможет сбросить преследователя с перком «Следопыт». Появятся канистры с газом, которые можно расстреливать или бросать в соперников.
Что добавят в первом сезоне
Со стартом первого сезона Warzone Pacific и Vanguard разработчики полноценно запустят античит Recochet. Обладатели последней Call of Duty получат ранний доступ к новой карте на сутки — 8 декабря в 20:00 мск. За 12 часов до этого разработчики отключат серверы Warzone для проведения технических работ.
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