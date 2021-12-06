Журналист обозвал Final Fantasy 14: Endwalker «симулятором очереди» — не смог войти

Дополнение Endwalker для Final Fantasy 14 выходит завтра, но обладатели предзаказов уже получили ранний доступ. Ажиотаж оказался настолько большим, что игра бьёт рекорды по количеству пользователей онлайн, многие из которых стоят в очередях. Из-за этого журналист The Gamer в своей рецензии назвал аддон «симулятором очереди». Собственно, сам обзор получился таким же — рецензент просто не смог поиграть.

Из-за большого наплыва игроков многие стоят в многотысячных очередях. Во время ожидания может произойти сбой, который выбрасывает пользователей c сервера. Разработчики уже отреагировали на проблему и подарили обладателям подписок дополнительные 7 дней.

Новость по теме В Final Fantasy 14 сыграло уже более 25 млн человек

С выходом Endwalker в ранний доступ Final Fantasy 14 обновила собственный рекорд по онлайну в Steam — более 95 тыс. игроков. Предыдущий пик в сервисе Valve был установлен летом, когда многие ушли из World of Warcraft из-за репутационных и дизайнерских ошибок Blizzard.

Final Fantasy 14 доступна на ПК, PS4 и PS5.

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