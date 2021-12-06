Persona 5 или Shin Megami Tensei 5 на ПК? Atlus добавила секретную игру в Steam

Atlus добавила в Steam секретный проект, на что обратили внимание фанаты серии Persona. В списке игр студии в сервисе Valve значится 14 позиций, тогда как вчера их было 13.

Возможно, Atlus подготовила анонс появления одной из своих игр на ПК на церемонии The Game Award 2021, которая начнётся 10 декабря в 04:00 мск. Ранее поклонники творчества студии обнаружили в файлах Shin Megami Tensei 5 упоминание версий для PS4 и ПК. Ролевая игра вышла 12 ноября только на Nintendo Switch.

Также среди возможных проектов студии на ПК может появиться Persona 5, доступная на PS3 и PS4. В июне 2020 года Atlus выпустила Persona 4 Golden на ПК, которая была очень позитивно встречена аудиторий Steam — 97% положительных отзывов на основе более 45 тыс. обзоров.

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