На The Game Awards 2021 будет 4-5 громких премьер уровня Elden Ring

Основатель и ведущий церемонии The Game Awards Джефф Кили дал интервью изданию USA Today, в котором раскрыл некоторые подробности предстоящей церемонии. По его словам, на шоу проведут 4-5 демонстраций, сопоставимых по ажиотажу с первым геймплейным трейлером Elden Ring летом 2021.

Демонстрацию игрового процесса Elden Ring ждали более двух лет, поэтому показ игры на Summer Game Fest 2021 стал очень громким. Примерно такие же трейлеры нас ожидают на The Game Awards 2021, сообщил Кили.

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Также Кили отметил, что на The Game Awards 2021 покажут «настоящий геймплей нового поколения». На церемонии представят около 10 проектов, о существовании которых игроки пока не знают. Ожидается один из самых сильных показов за всю историю существования шоу. Судя по всему, разработчики представят игры для PS5 и Xbox Series без оглядки на прошлое поколение.

The Game Awards 2021 начнётся 10 декабря в 04:00 мск. Многие из самых крупных игр покажут в первые 30-45 минут.

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