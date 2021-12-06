Продолжение «Шан-Чи и легенды десяти колец» уже в разработке

Издание Deadline сообщило, что началась работа над продолжением «Шан-Чи и легенды десяти колец». На пост режиссёра и сценариста вернётся Дестин Дэниел Креттон, который занимался постановкой первого фильма.
Также Креттон заключил многолетнее соглашение с Marvel Studios и Onyx Collective, согласно которому он займётся созданием телевизионных шоу для сервисов Disney+ и Hulu. Для этого он основал компанию Family Owned, которая будет работать над проектами для кино и телевидения. Сделку прокомментировал глава Marvel Studios Кевин Файги.
Дестин — уникальный сотрудник, который привнёс необычную перспективу и навыки в «Шан-Чи и легенду десяти колец». Мы фантастически провели время, работая над фильмом. У него много интригующих идей, которые можно воплотить на Disney+, поэтому мы рады расширить наши отношения и не можем дождаться их начала.
Премьера «Шан-Чи и легенды десяти колец» состоялась 2 сентября. Фильм стал самым кассовым в США в 2021 году, собрав $ 224,5 млн. Во всём мире картина заработала $ 432 млн.
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