Гильдия сценаристов США опубликовала список лучших киносценариев XXI века

Гильдия сценаристов США составила список лучших киносценариев XXI века. Полный лист состоит ровно из 101 картины.

Топ возглавил фильм Джордана Пила «Прочь» с мощным антирасистским подтекстом. На втором месте расположилась драма «Вечное сияние чистого разума» с Джимом Керри и Кейт Уинслет. На третьем — картина Дэвида Финчера «Социальная сеть» про Марка Цукерберга. Первую десятку замыкает «Помни» Кристофера Нолана, где события показываются в обратном порядке.

10 лучших киносценариев XXI века:

«Прочь» «Вечное сияние чистого разума» «Социальная сеть» «Паразиты» «Старикам тут не место» «Лунный свет» «Нефть» «Бесславные ублюдки» «Почти знаменит» «Помни»

С полным списком картин можно ознакомиться здесь.

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