Гильдия сценаристов США опубликовала список лучших киносценариев XXI века
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Гильдия сценаристов США составила список лучших киносценариев XXI века. Полный лист состоит ровно из 101 картины.
Топ возглавил фильм Джордана Пила «Прочь» с мощным антирасистским подтекстом. На втором месте расположилась драма «Вечное сияние чистого разума» с Джимом Керри и Кейт Уинслет. На третьем — картина Дэвида Финчера «Социальная сеть» про Марка Цукерберга. Первую десятку замыкает «Помни» Кристофера Нолана, где события показываются в обратном порядке.
10 лучших киносценариев XXI века:
- «Прочь»
- «Вечное сияние чистого разума»
- «Социальная сеть»
- «Паразиты»
- «Старикам тут не место»
- «Лунный свет»
- «Нефть»
- «Бесславные ублюдки»
- «Почти знаменит»
- «Помни»
С полным списком картин можно ознакомиться здесь.
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