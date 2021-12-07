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Церемонию The Game Awards 2021 впервые можно будет посмотреть в виртуальной среде

Церемонию The Game Awards 2021 впервые можно будет посмотреть в виртуальной среде
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Продюсер и ведущий The Game Awards 2021 Джефф Кили анонсировал проведение трансляции церемонии в виртуальной среде игры Axial Tilt на платформе Core Games — она доступна в Epic Games Store. Посетители мероприятия смогут оценить выставку во всей красе: в сервисе построили арену, похожую на Microsoft Theater, со всеми прилегающими объектами вроде красной дорожки.

Красная дорожка The Game Awards 2021

Красная дорожка The Game Awards 2021

Пользователи смогут не только пройтись по главным сооружениям выставки и посмотреть шоу внутри Axial Tilt, но и посоревноваться во множестве мини-игр. В качестве призов за первые места авторы пообещали раздать предметы, которые в дальнейшем можно будет использовать на платформе.

Вид сверху

Вид сверху

По словам Джеффа Кили, это только первая ступень в создании метавселенной интерактивных развлечений. В дальнейшем на подобных интерактивных мероприятиях можно будет даже поучаствовать в презентациях новых игр различных студий.

Ранее Кили сообщил, что на шоу проведут 4-5 демонстраций, сопоставимых по ажиотажу с первым геймплейным трейлером Elden Ring летом 2021. Выставка начнётся в ночь с 9 на 10 декабря в 04:00 мск. Трансляцию можно будет посмотреть на Twitch, YouTube, а также на той самой платформе Core Games.

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