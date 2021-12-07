Церемонию The Game Awards 2021 впервые можно будет посмотреть в виртуальной среде

Продюсер и ведущий The Game Awards 2021 Джефф Кили анонсировал проведение трансляции церемонии в виртуальной среде игры Axial Tilt на платформе Core Games — она доступна в Epic Games Store. Посетители мероприятия смогут оценить выставку во всей красе: в сервисе построили арену, похожую на Microsoft Theater, со всеми прилегающими объектами вроде красной дорожки.
Красная дорожка The Game Awards 2021
Пользователи смогут не только пройтись по главным сооружениям выставки и посмотреть шоу внутри Axial Tilt, но и посоревноваться во множестве мини-игр. В качестве призов за первые места авторы пообещали раздать предметы, которые в дальнейшем можно будет использовать на платформе.
Вид сверху
По словам Джеффа Кили, это только первая ступень в создании метавселенной интерактивных развлечений. В дальнейшем на подобных интерактивных мероприятиях можно будет даже поучаствовать в презентациях новых игр различных студий.
Ранее Кили сообщил, что на шоу проведут 4-5 демонстраций, сопоставимых по ажиотажу с первым геймплейным трейлером Elden Ring летом 2021. Выставка начнётся в ночь с 9 на 10 декабря в 04:00 мск. Трансляцию можно будет посмотреть на Twitch, YouTube, а также на той самой платформе Core Games.
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