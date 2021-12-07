PlayStation 5 — самый желанный подарок в США

По данным исследования AT&T, самым желанным подарком в США является PlayStation 5. К такому выводу компания пришла после анализа трафика на Amazon.com. Сотрудники организации разбили полученные по запросам данные за 90 дней и получили примерные результаты для каждого штата США. На первом месте оказалась последняя на данный момент консоль от Sony, а на втором — телевизор.

Стоит отметить, что далеко не во всех штатах PS5 лидирует по количеству запросов. Например, в Алабаме и Кентукки популярнее беспроводные наушники AirPods. А во Флориде и Мичигане предпочитают новый телевизор.

По данным AT&T, пользователи также очень заинтересованы в Nintendo Switch — консоль лидирует по общему количеству запросов на Amazon. Её название ввели около 1,26 млн раз за последние 3 месяца. Недавний скачок популярности также обусловлен выходом OLED-модели с более ярким дисплеем.

Ранее магазин Ozon объявил о планах продать новую партию PlayStation 5, однако в итоге продажи оказались совершенно невнятными. Многие пользователи так и не смогли приобрести свою консоль, хотя пытались купить её в первые минуты старта продаж.

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