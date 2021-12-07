Nintendo проиграла суд о невозможности отмены предзаказов в eShop

Высший суд Франкфурта-на-Майне вынес решение в пользу организаций по защите прав потребителей в Германии и Норвегии. Nintendo должна будет изменить правила о предзаказах — ранее их нельзя было отменить позже, чем за 7 дней до релиза проекта. Обычно в это время стартует предзагрузка игры. В случае игнорирования требований компания может получить штраф до € 250 тысяч.
Суд признал, что политика Nintendo нарушает местные права потребителей, ведь пользователь не может опробовать работоспособность игры до её выхода. В пользовательском соглашении был пункт о невозможности вернуть продукт после его предзагрузки. Судья счёл его нерелевантным, ведь по факту для игрока проект всё ещё остаётся недоступным.
Решение было принято после подачи апелляция регуляторами — первоначально суд был на стороне Nintendo. Теперь японская компания обязана изменить пункт о предзаказах как минимум для стран ЕС. Неясно, повлияет ли это также и на российский цифровой магазин.
Ранее Nintendo снизила цены на свои игры в eShop для Switch. При этом цены на предзаказы остались прежними.
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