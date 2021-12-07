Колин Фаррелл вновь сыграет Пингвина в сериале о становлении злодея

Колин Фаррелл заключил новое соглашение с Warner Bros. — актёр вернётся к своей роли в отдельном сериале про становление Пингвина. Об этом сообщает Variety.
Таким образом, Фаррелл сперва появится в грядущем фильме «Бэтмен» в роли Пингвина, а затем сыграет главную роль в отдельном сериале про становление персонажа. Подробностей о шоу пока нет. По данным Variety, это будет сериал в той же вселенной, где покажут молодого Освальда Кобблпота, захватывающего власть в Готэме.
Шоураннером выступит Лорен ЛеФранк — продюсер «Агенты «Щ.И.Т.». Проект выйдет на HBO Max вместе с другим сериалом по вселенной — в нём расскажут о рабочих буднях полицейских в Готэме. Даты выхода шоу пока не объявлены.
«Бэтмен» выйдет в кинотеатрах 3 марта 2022 года. Ранее появился синопсис фильма. Судя по всему, это будет один из самых мрачных фильмов вселенной DC.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 7 декабря 2021
-
11:15
-
10:53
-
10:28
-
10:03
-
09:44
-
09:21
-
08:58
-
08:35
-
00:25
- 6 декабря 2021
-
23:57
-
23:20
-
22:37
-
21:44
-
20:51
-
20:29
-
20:10
-
19:55
-
19:34
-
19:15
-
19:11
-
18:45
-
17:38
-
17:15
-
16:34
-
16:05
-
15:40
-
15:00
-
14:38
-
14:20
-
14:09
-
13:51
-
13:38
-
13:18
-
13:01
-
12:19