Колин Фаррелл вновь сыграет Пингвина в сериале о становлении злодея

Колин Фаррелл заключил новое соглашение с Warner Bros. — актёр вернётся к своей роли в отдельном сериале про становление Пингвина. Об этом сообщает Variety.

Таким образом, Фаррелл сперва появится в грядущем фильме «Бэтмен» в роли Пингвина, а затем сыграет главную роль в отдельном сериале про становление персонажа. Подробностей о шоу пока нет. По данным Variety, это будет сериал в той же вселенной, где покажут молодого Освальда Кобблпота, захватывающего власть в Готэме.

Шоураннером выступит Лорен ЛеФранк — продюсер «Агенты «Щ.И.Т.». Проект выйдет на HBO Max вместе с другим сериалом по вселенной — в нём расскажут о рабочих буднях полицейских в Готэме. Даты выхода шоу пока не объявлены.

«Бэтмен» выйдет в кинотеатрах 3 марта 2022 года. Ранее появился синопсис фильма. Судя по всему, это будет один из самых мрачных фильмов вселенной DC.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!