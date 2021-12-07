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Российская драма «Разжимая кулаки» вошла в список претендентов на получение «Оскара»

Российская драма «Разжимая кулаки» вошла в список претендентов на получение «Оскара»
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Американская Академия кинематографических искусств представила список фильмов, которые могут претендовать на получение премии «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Список состоит из 93 фильмов: в него вошла российская картина «Разжимая кулаки» режиссёра Киры Коваленко.

21 декабря Академия сократит список лент, а 8 февраля 2022 года представит окончательный лист из 5-ти фильмов, достойных получения премии «Оскар» в своей категории. В прошлом году награду забрала датская картина «Ещё по одной» с Мадсом Миккельсоном.

События фильма «Разжимая кулаки» разворачиваются в небольшом городе на территории Северной Осетии. Сюжет картины рассказывает историю девушки Ады, которая пытается выбраться из-под опеки отца и начать самостоятельную жизнь. Главную роль в ленте исполнила Милана Агузарова.

94-ая церемония вручения наград премии «Оскар» состоится 27 марта 2022 года. В ней смогут участвовать картины, вышедшие в том числе только на стриминговых платформах. Основных номинантов Академия представит 8 февраля 2022 года.

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