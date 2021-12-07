Крупнейшие киносети РФ отказались от показа «Ёлок 8» из-за раннего выхода фильма в сети

От показа комедии «Ёлки 8» отказались сразу 4 киносети: объединённая сеть «Синема Парк» и «Формула кино», «Каро», «Киномакс» и «Синема Стар». Об этом сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на свои источники.

По данным сайта, крупные российские киносети усомнились в коммерческом потенциале картины — в онлайн-кинотеатре ivi проект появится всего лишь через две недели после старта проката, 30 декабря. «Коммерсант» сообщает, что киносети готовы взять ленту в прокат, однако только при условии выхода в цифровых сервисах минимум через шесть недель после показа в кино.

Таким образом, если авторы «Ёлок 8» и киносети не найдут копромисс, фильм может потерять значительную часть потенциальной прибыли. Создатели картины пока не комментировали ситуацию.

Восьмые «Ёлки» расскажут об уже знакомых героях, которые встретятся накануне Нового года в мире, пережившем пандемию. К своим ролям вернутся Иван Ургант и Сергей Светлаков.

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