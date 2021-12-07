Игроки поразились проработке собак в Watch Dogs 2

Проработка открытых миров занимает очень много времени у разработчиков, а игроки могут увидеть результат только спустя многие годы после релиза. Так, пользователь Reddit под ником its_muh_username опубликовал пост на тему Watch Dogs 2.

Он случайно сбил насмерть прохожего, который прогуливался со своей собакой. К удивлению игрока, пёс обратил внимание на гибель хозяина, начал отчаянно скулить и прилёг возле него с крайне тоскливым взглядом.

Я случайно насмерть сбил пешехода, выгуливающего собаку. Пёс теперь лежит рядом с телом своего хозяина и тоскует по нему. Я никогда раньше не чувствовал себя настолько виноватым из-за убийства бота. У него же есть имя и домашнее животное…

В комментариях пользователи удивились степенью проработки игры и начали делиться своими историями. Многие отметили, что в WD2 действительно отличный ИИ и интересное взаимодействие между различными жителями города.

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