Игроки поразились проработке собак в Watch Dogs 2

Проработка открытых миров занимает очень много времени у разработчиков, а игроки могут увидеть результат только спустя многие годы после релиза. Так, пользователь Reddit под ником its_muh_username опубликовал пост на тему Watch Dogs 2.
Он случайно сбил насмерть прохожего, который прогуливался со своей собакой. К удивлению игрока, пёс обратил внимание на гибель хозяина, начал отчаянно скулить и прилёг возле него с крайне тоскливым взглядом.
Я случайно насмерть сбил пешехода, выгуливающего собаку. Пёс теперь лежит рядом с телом своего хозяина и тоскует по нему. Я никогда раньше не чувствовал себя настолько виноватым из-за убийства бота. У него же есть имя и домашнее животное…
В комментариях пользователи удивились степенью проработки игры и начали делиться своими историями. Многие отметили, что в WD2 действительно отличный ИИ и интересное взаимодействие между различными жителями города.
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