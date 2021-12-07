Бесплатные игры PS Plus за декабрь уже можно скачать
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Sony обновила бесплатную раздачу игр по подписке PS Plus. Забрать тайтлы можно до 4 января — тогда лоты займут следующие игры. Для скачивания доступны шесть игр: Godfall: Challenger Edition, Mortal Shell, LEGO DC Super-Villains и три проекта для шлемов виртуальной реальности.
- Godfall: Challenger Edition (PS4 и PS5) — лутер-слэшер в фэнтезийном сеттинге, который не получил признание игроков и критиков. Игра вышла в 2020 году, однако уже в декабре её поместили в раздачу PS Plus. Притом проект раздают без сюжетной части, только эндгейм-контент.
- Mortal Shell (PS4) — достойная наследница Dark Souls. В игре также нужно сражаться с боссами и внимательно следить за ходом битвы, чтобы не потерпеть поражение. Однако у Mortal Shell есть одна особенность — протагонист на некоторое время может превращаться в неуязвимый камень.
- LEGO DC Super-Villains (PS4) представляет собой игру в жанре LEGO. В отличие от других подобных игр, где нужно брать на себя роли героев, в Super-Villains предстоит играть за суперзлодеев вселенной DC.
Подборку на январь анонсируют 29 декабря.
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