На PS4 слишком сложно добавить новые костюмы для «Человека-паука»

Insomniac Games аносировала приятный подарок для поклонников «Человека-паука» — уже 10 декабря разработчики добавят в ремастер первой части для PS5 пару костюмов по мотивам грядущего фильма «Нет пути домой». Пользователей возмутило, что костюмы добавят только на PS5, оставив за бортом владельцев PS4.
На вопрос о причинах такого решения разработчики ответили прямо: они не уверены, что PS4 сможет потянуть необходимое число технических новшеств, необходимых для добавления новых костюмов в игру. Дело в первую очередь касается ограничений жёсткого диска, который может попросту не справиться с таким количеством данных.
С момента релиза игры в 2018 году мы обновляли её 19 раз, добавляя больше функций и костюмов, чем планировали изначально. Каждый патч был всё более сложным технически, особенно учитывая необходимость сохранять стабильную работу носителя консоли.
Также Insomniac рассказала, что в ремастере для PS5 команда сильно обновила техническое состояние проекта. Благодаря этому в переиздании появился режим с 60 кадрами в секунду, улучшенная графика и обновлённое лицо главного героя. Чтобы не испытывать судьбу, студия приняла решение не добавлять новые костюмы в версию для PS4.
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