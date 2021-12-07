Недоверие внутри коллектива в Ubisoft выросло из-за скандалов с харассментом

Руководитель кадровой службы Ubisoft Аника Грант рассказала о происходящем в студии на фоне скандалов с домогательствами и харассментом. Внутри коллектива вырос уровень недоверия, а рядовые сотрудники уже не видят позитивных выходов из ситуации.
По мнению Грант, это произошло в том числе потому, что многим работникам не сообщают о результатах внутренних расследований подобных инцидентов.
Я думаю, мы не до конца увидели, как сотрудники будут переживать это. Мне кажется, мы не всегда были до конца откровенными и открытыми с людьми, которые подняли вопрос о наших действиях и наших решениях во время расследований. Как следствие, люди утратили веру в процесс.
По словам Грант, руководство Ubisoft очень серьёзно относится к жалобам на поведение сотрудников абсолютно любой должности. определённые меры при доказательстве вины действительно принимаются — просто об этом не сообщают пострадавшим работникам. При этом Грант рассказала, что общее количество жалоб за последний год упало, и ситуация в целом налаживается.
Заявления главы кадровой службы связаны со внутренними проблемами Ubisoft. В 2020 году репортёр Bloomberg Джейсон Шрайер опубликовал статью, в которой рассказал о множестве случаев неподобающего поведения в компании и жалобах на домогательства среди сотрудников. В результате ушли как минимум несколько руководителей, включая Стоуна Чина — заместителя директора по связям с общественностью. Его обвиняли в сексуальных домогательствах и деструктивном поведении на рабочем месте.
Тем временем ситуация в Activision Blizzard гораздо серьёзнее. Её сотрудники выходят на забастовки и требуют отставки главы компании Бобби Котика — они обвиняют его в аналогичных проступках и создании токсичной атмосферы внутри студий. На ситуацию уже отреагировали главы PlayStation, Xbox и американского подразделения Nintendo.
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