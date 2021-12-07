Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Мы не хотим говорить людям, что им не повезло». Почему Moon Studios ушла от Microsoft

«Мы не хотим говорить людям, что им не повезло». Почему Moon Studios ушла от Microsoft
Комментарии

Генеральный директор Moon Studios Томас Малер, который руководил разработкой Ori and the Will of the Wisps и Blind Forest, объяснил уход студии от Microsoft. Команда хотела сохранить творческую независимость и не закрываться в рамках одной платформы. Студия уже готовит новый перспективный проект.

У нашего следующего проекта есть грандиозное видение, и мы хотим, чтобы все могли играть друг с другом на разных системах. Мы можем направить игру в нужное русло, чтобы сделать как можно больше людей счастливыми при условии, что Moon Studios владеет платформой и франшизой. Мы не хотим говорить людям, что дело в бизнесе и им просто не повезло.
Новость по теме
Сегодня бы Microsoft удержала создателей Halo и Destiny, считает глава Xbox

Мотивацией отделения создателей дилогии Ori от игрового подразделения Microsoft стал пример студии Bungie в 2007 году, объясняет Малер. После разрыва отношений с издателем команда создала успешную Destiny, но Halo осталась у Xbox. В Moon Studios не хотят наступать на те же грабли.

Ori and the Will of the Wisps и Blind Forest вышли на консолях Xbox и ПК, а также на Nintendo Switch. Обладатели PlayStation не смогли прикоснуться к красочным платформерам на своих консолях.

Также глава Moon Studios раскритиковал сам факт наличия эксклюзивных игр, что приводит к консольным войнам. По его мнению, такой подход приносит прибыль издателям, но не игрокам, многие из которых не приобщаются к знаковым франшизам.

Moon Studios работает над ролевым экшеном, издателем которого станет Private Division. Судя по всему, игра выйдет на всех актуальных платформах.

Новость по теме
Halo Infinite, Stardew Valley, Among Us — пополнение Xbox Game Pass в декабре

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021