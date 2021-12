«Мы не хотим говорить людям, что им не повезло». Почему Moon Studios ушла от Microsoft

Генеральный директор Moon Studios Томас Малер, который руководил разработкой Ori and the Will of the Wisps и Blind Forest, объяснил уход студии от Microsoft. Команда хотела сохранить творческую независимость и не закрываться в рамках одной платформы. Студия уже готовит новый перспективный проект.

У нашего следующего проекта есть грандиозное видение, и мы хотим, чтобы все могли играть друг с другом на разных системах. Мы можем направить игру в нужное русло, чтобы сделать как можно больше людей счастливыми при условии, что Moon Studios владеет платформой и франшизой. Мы не хотим говорить людям, что дело в бизнесе и им просто не повезло.

Мотивацией отделения создателей дилогии Ori от игрового подразделения Microsoft стал пример студии Bungie в 2007 году, объясняет Малер. После разрыва отношений с издателем команда создала успешную Destiny, но Halo осталась у Xbox. В Moon Studios не хотят наступать на те же грабли.

Ori and the Will of the Wisps и Blind Forest вышли на консолях Xbox и ПК, а также на Nintendo Switch. Обладатели PlayStation не смогли прикоснуться к красочным платформерам на своих консолях.

Также глава Moon Studios раскритиковал сам факт наличия эксклюзивных игр, что приводит к консольным войнам. По его мнению, такой подход приносит прибыль издателям, но не игрокам, многие из которых не приобщаются к знаковым франшизам.

Moon Studios работает над ролевым экшеном, издателем которого станет Private Division. Судя по всему, игра выйдет на всех актуальных платформах.

