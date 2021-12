Геймеры назвали самые атмосферные игры

Атмосфера — тот инструмент в играх, благодаря которому создаются антураж и общий тон повествования. В это понятие включено многое: звуки, временной отрезок, поведение персонажей и диалоги. Пользователь Reddit под ником ihatereddit_02 создал обсуждение на тему самой атмосферной игры.

Игроки выбрали разные тайтлы, мнения разделились, однако многие отметили серии Metro и S.T.A.L.K.E.R. По словам геймеров, в Exodus мир после апокалипсиса ощущается так хорошо, что становится немного не по себе. А в игру о сталкерах погружаешься с головой за счёт её локаций, посиделок у костра и персонажей.

Упоминания также удостоились Red Dead Redemption 2, Alien: Isolation, Soma, Ghost of Tsushima и God of War. По словам пользователя gr3enw1lly, самые атмосферные игры всех времён — Skyrim, The Last of Us и Bloodborne. Именно в них геймер чувствовал себя важной частью истории.

Я преодолел сложный путь за Джоэла, одолел сотню драконов в Skyrim и охотился на чудовищ в Bloodborne. Это самые атмосферные игры.

Когда идёт речь про атмосферу, то в первую очередь в голову приходят хорроры. В связи с этим вспомнили про серию Amnesia, Outlast и Pineview Drive, которые в своё время стали культовыми ужастиками, да и остаются таковыми по сей день.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!